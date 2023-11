Was läuft heute? | Der Pfad, Passages, Galleripky – Fotografie mit Paul Ripke

Der Pfad

Spätestens seit dem Film „Der Junge muss an die frische Luft“ über das Leben von Komiker Hape Kerkeling ist der Kinderschauspieler Julius Weckauf ein fester Name im deutschen Film. In „Der Pfad“ spielt er den Jungen Rolf, der mit seinem Vater während des Zweiten Weltkriegs von den Nazis verfolgt wird und nach Amerika fliehen will. Das junge spanische Mädchen Núria soll ihnen bei der Flucht über die Pyrenäen helfen. „Der Pfad“ gibt es auf Prime Video.

Passages

Im neuen Film von Regisseur Ira Sachs spielt Franz Rogowski den Filmemacher Thomas. Bei der Party zu seinem neusten Film lernt er Agathe kennen und verbringt die Nacht mit ihr. Thomas gesteht seinem Mann Martin den Seitensprung, kann Agathe aber nicht vergessen. Das auf der Berlinale ausgezeichnete Drama „Passages“ könnte ihr jetzt bei MUBI streamen.

Galleripky — Fotografie mit Paul Ripke

Seit mehr als 20 Jahren ist Paul Ripke als Fotograf tätig und ist damit auch berühmt geworden. In seiner neuen Doku-Serie „Galleripky“ will er die Leidenschaft für das Fotografieren neu entdecken und begleiten in vier Folgen Fotografinnen und Fotografen bei ihrer Arbeit. Alle Teile von „Galleripky — Fotografie mit Paul Ripke“ gibt es jetzt in der ARD-Medietahek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.