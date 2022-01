Was läuft heute? | Der Puppenspieler, 100 Prozent, Battle Drone

Der Puppenspieler

Acht Personen soll Robert Freegard schon um knapp eine Million Pfund betrogen haben. Ausgegeben hat er sich dabei als Spion. Hat er möglicherweise auch etwas mit dem Verschwinden der Amerikanerin Sandra zu tun? In „Der Puppenspieler“ begibt sich ihre Familie auf die Suche nach ihr. Gleichzeitig beleuchtet die Doku-Serie das skrupellose wie auch erstaunliche Leben von Robert Freegard. Auf Netflix könnt ihr das True- Crime-Format jetzt streamen.

100 Prozent – Leben ohne Kompromisse

Was bedeutet es, sein Leben komplett einem Thema zu verschreiben? Dieser Frage geht die Journalistin Johanna Maria Knothe nach und trifft verschiedene Menschen: Aktivisten und Aktivistiennen, die sich für den Klimaschutz oder eine Luftbrücke nach Kabul einsetzen, Menschen, die die Grenze von Berufs- und Privatleben komplett auflösen wollen oder Cyborgs, bei denen Körper und Technik verschmelzen. An ihren Erfahrungen könnt ihr in der ARD-Mediathek teilhaben.

Battle Drone

Gefährliche Kampfstoffe sollen aus einer Lagerhalle nach Tschernobyl gebracht werden. Was ausgesprochen heikel klingt, ist es auch. Die eigentliche Probe wartet auf die Söldnertruppe um Vincent Reikker aber am Zielort. Dort werden sie plötzlich von Maschinen angegriffen – und ahnen, dass sie verraten wurden. Ein intensiver, actionreicher Kampf des Teams gegen die Maschinen und die Strippenzieher startet. Die ganze Geschichte seht ihr jetzt in „Battle Drone“ bei Amazon Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.