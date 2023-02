Was läuft heute? | Der Schwarm, The A Word, Die Murdaugh-Morde: Skandal in den Südstaaten

Der Schwarm

In der schon lange erwarteten Adaption des Erfolgs-Romans von Autor Frank Schätzing geht es um den Kampf der Menschheit gegen eine unbekannte Bedrohung aus den Tiefen des Meeres. Für die Verfilmung war Schätzing nicht nur beratend tätig, sondern ebenfalls als ausführender Produzent. Die ersten drei Folgen von „Der Schwarm“ gibt es in der ZDF-Mediathek.

The A Word

Schon 2016 versuchte die Dramaserie „The A Word“ das Leben von Menschen auf dem autistischen Spektrum und deren Familien darzustellen. In drei Staffeln wird hier die Geschichte von Joe erzählt, der im Alter von fünf Jahren mit Autismus diagnostiziert wird. Nun muss sich seine Familie besser auf Joes Bedürfnisse einstellen und das bringt, neben dem familiären Druck, ganz eigene Herausforderungen mit sich. Alle Staffeln der Serie „The A Word“ gibt es auf Disney+.

Die Murdaugh-Morde: Skandal in den Südstaaten

Die Murdaughs zählten als Anwalts-Dynastie zu den bekanntesten Familien im US-Bundesstaat South Carolina — und das nicht erst seit dem Tod der Teenagerin Mallory Beach. Als später Paul Murdaugh, der das Boot betrunken gesteuert haben soll, in dem Mallory zu Tode kam, und seine Mutter Maggie einem brutalen Mord zum Opfer fallen, gerät Vater Alex in den Fokus der Ermittlungen. In drei Teilen werden die Machenschaften der Familie enthüllt. Die True-Crime-Serie „Die Murdaugh-Morde: Skandal in den Südstaaten“ gibt es auf Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.