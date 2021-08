Was läuft heute? | Der seltsame Fall des Benjamin Button, Niemals Selten Manchmal Immer, Silver Skates

Der seltsame Fall des Benjamin Button

Benjamin Button ist anders als die Menschen um ihn herum: Denn er kommt als Greis zur Welt und statt älter zu werden, wird er im Laufe der Zeit immer jünger. Das führt vor allem zu Komplikationen, als er sich in die schöne Daisy verliebt und sich eine dramatische Liebesgeschichte zwischen den beiden entspinnt. Der Film „Der seltsame Fall des Benjamin Button“ mit Brad Pitt und Cate Blanchett in den Hauptrollen könnt ihr jetzt bei Prime Video streamen.

Niemals Selten Manchmal Immer

Autumn ist erst 17, als sie ungewollt schwanger wird. Sie lebt in einer Kleinstadt in Pennsylvania – dort ist eine Abtreibung bei Minderjährigen nur erlaubt, wenn die Eltern ihr Einverständnis erklären. Autumn macht sich deshalb auf den Weg nach New York, um die Abtreibung dort vornehmen zu lassen. Mit „Niemals Selten Manchmal Immer“ richtet Regisseurin und Drehbuchautorin Eliza Hittmann den Blick auf ein gesellschaftliches Tabuthema. Den dokumentarisch anmutenden Spielfilm gibt’s jetzt mit dem Sky Ticket jederzeit auf Abruf.

Silver Skates

Das Setting: Russland, kurz vor Weihnachten, Ende des 19. Jahrhunderts. Der Plot: Boy meets Girl – er arm, sie reich. Das Besondere: Der Großteil des Films spielt auf dem Eis – nämlich auf den zugefrorenen Flüssen und Kanälen Sankt Petersburgs, die im Winter als Straßen genutzt werden. Ein märchenhaft winterliches Romantikdrama, zu finden ab jetzt bei Netflix.

