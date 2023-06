Was läuft heute? | Der Soldat James Ryan, Der Schatten, Bis dann, mein Sohn

Der Soldat James Ryan

1998 brachte Kultregisseur Steven Spielberg seinen Epos „Der Soldat James Ryan“ in die Kinos. Die Handlung folgt einer Truppe von Soldaten, die den Soldaten James Ryan im von Deutschland besetzten Frankreich finden sollen, um ihn nach Hause zu schicken. Denn seine drei Brüder sind innerhalb von kürzester Zeit im Kriegsgeschehen gefallen. Der Film wird auch heute noch für seine rohe und schonungslose Darstellung des Zweiten Weltkriegs gelobt. „Der Soldat James Ryan“ findet ihr ab heute bei Paramount+.

Der Schatten

In „Der Schatten“ bekommt die junge Journalistin Norah eine verhängnisvolle Prophezeiung. Sie wird in sechs Wochen einen Mann namens Arthur Grimm töten. Nachdem immer mehr unheimliche Dinge in Norahs Umfeld geschehen, geht sie dem Mysterium auf den Grund. Wer ist Arthur Grimm und was hat das Ganze mit dem Selbstmord ihrer besten Freundin zu tun? Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Thriller von Melanie Raabe. Alle sechs Folgen von „Der Schatten“ gibt es in der ZDF-Mediathek.

Bis dann, mein Sohn

Das chinesische Drama „Bis dann, mein Sohn“ erzählt die Geschichte zweier Familien, die ihre innige Freundschaft drei Jahrzehnte lang nicht nur gegen das unterdrückende Umfeld der kommunistischen Partei, mit ihrer 1-Kind Politik, verteidigen muss. Die Hauptdarsteller Wang Jingchun und Yong Me haben für ihre Leistung 2019 den Silbernen Bären auf der Berlinale bekommen. „Bis dann, mein Sohn“ gibt es bei MUBI.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.