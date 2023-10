Was läuft heute? | Der Untergang des Hauses Usher, Füxe, Charité intensiv: Gegen die Zeit

Der Untergang des Hauses Usher

Die neue Serie „Der Untergang des Hauses Usher“ entführt uns in die Welt des US-amerikanischen Autors Edgar Allan Poe. Wie in Poes Kurzgeschichte geht es auch in der Serie um die skrupellose Familie Usher, die durch dubiose Geschäfte in der Pharmaindustrie einflussreich wurde. Doch als die Kinder der Ushers nach und nach einer mysteriösen Frau zum Opfer fallen, kommen Geheimnisse aus der Vergangenheit der Familie ans Licht. Die Serie stammt aus der Feder des Regisseurs Mike Flanagan, der schon mit Serien wie „Spuk in Hill House“ erfolgreich war. Alle Folgen von „Der Untergang des Hauses Usher“ gibt es bei Netflix.

Füxe

Die ZDF-Sendereihe „Das kleine Fernsehspiel“ wagt mit „Füxe“ einen tiefen Blick in die Welt der Burschenschaften und Studentenverbindungen. Die vierteilige Mini-Serie folgt dem Studenten Adem, der als Erstsemester in einer neuen Stadt auf der Suche nach einem WG-Zimmer ist. Adem stößt schnell auf eine Anzeige der Studentenverbindung „Corps Gothia“ und wird Teil der Verbindung. Er fühlt sich zwar wohl und bekommt Anerkennung, aber hört auch Gerüchte über rassistische Gesinnungen in der Verbindung. Aus Angst vor rassistischen Vorurteilen ändert er seinen Namen zu Adam, um seine kosovarischen Wurzeln zu verstecken. Alle vier Folgen von „Füxe“ findet ihr in der ZDF-Mediathek.

Charité intensiv: Gegen die Zeit

2021, zum Höhepunkt der Covid-19-Pandemie, dokumentierte die ARD mit „Charité intensiv: Station 43“ den kompromisslosen Alltag auf einer Intensivstation der Berliner Charité. In den neun Folgen „Charité intensiv: Gegen die Zeit“ geht es um das akute Problem des Organmangels in Deutschland und die anspruchsvolle und lebenswichtige Arbeit des medizinischen Personals im Umgang mit Organtransplantationen. Unter anderem geht es um die 30-jährige Nicole, die eine neue Leber braucht, und ihren Arzt Daniel Zickle. Die neun Folgen „Charité intensiv: Gegen die Zeit“ könnt ihr in der ARD-Mediathek streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.