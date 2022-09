Was läuft heute? | Der Untergang, Tatort – Murot und das Gesetz des Karma, Der Exorzist

Der Untergang

Berlin 1945: Adolf Hitler gesteht sich zunehmend mehr ein, den Krieg verloren zu haben. Er möchte die Stadt aber keinesfalls verlassen. Während in den Straßen ein erbitterter Kampf um jedes Haus tobt, verschanzen sich Hitler und seine engsten Vertrauten im Führerbunker. Die Situation eskaliert zunehmend, da sich Hitler im Wahn verliert und es kaum noch möglich ist, mit ihm zu sprechen. „Der Untergang“ versucht, so detailgetreu wie möglich die letzten Tage um Adolf Hitler darzustellen. Der Film wurde besonders für die Darstellung des Hitler durch Bruno Ganz gelobt. Das historische und Oscar-prämierte Drama „Der Untergang“ über die letzten Tage im Nationalsozialismus könnt ihr jetzt in der Arte-Mediathek sehen.

Tatort: Murot und das Gesetz des Karma

Ein neuer Fall für Kommissar Murot (Ulrich Tukur): Er verbringt einen Abend mit einer netten Frau im Hotel. Am nächsten Tag fehlen ihm sämtliche Erinnerungen und er ist beraubt worden. Die Frau schleicht sich in Murots Vergangenheit und er ist gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Gleichzeitig ermittelt Murots Kollegin Wächter (Barbara Philipp) in einem Mord, der im gleichen Hotel passierte, in dem Murot ausgeraubt wurde. „Murot und das Gesetz des Karma“ läuft um 20:15 Uhr im Ersten und ist danach in der ARD-Mediathek.

Der Exorzist

Die Schauspielerin Chris zieht zusammen mit ihrer Tochter Regan für einen Dreh einige Zeit nach Washington. Doch im neuen Haus passieren merkwürdige Dinge: Regan hört Geräusche und hat Angst. Aus dem freundlichen Mädchen wird ein bösartiges, unberechenbares Kind. Nach einigen Untersuchungen kommen Ärzte auf die Idee, ein Dämon könnte von dem Kind Besitz ergriffen haben. Der Horrorfilm “Der Exorzist” hat, als er in den 70ern in die Kinos kam, dem Publikum reihenweise Übelkeit beschert und gilt bis heute als einer der besten Horrorfilme. „Der Exorzist“ könnt ihr jetzt bei Prime Video sehen.

