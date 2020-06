Was läuft heute? | Der Wunsch-Tatort, The Politician, Abenteuer Namibia

Der erste Wunsch-Tatort

„Taxi nach Leipzig“ hieß der erste „Tatort“, der vor 50 Jahren im Ersten lief. Damit ist der Tatort die am längsten laufende Krimireihe im deutschen Fernsehen. Anstatt der üblichen beliebigen Wiederholungen, die sonst in der Sommerpause gezeigt werden, hat sich Das Erste zum Jubiläum eine besondere Aktion ausgedacht: aus mehreren „Tatort“-Folgen könnt ihr wählen, welcher sonntags im Fernsehen laufen soll. Die Aktion geht bis zum 30. August.

The Politician (Staffel 2)

Payton ist Teenager, kommt aus reichem Haus und hat einen ambitionierten Traum: er möchte Präsident der USA werden. Erste politische Ambitionen zeigt er schon an der High School. Wie seine politische Karriere an der Uni läuft und was aus seinem Traum, Präsident zu werden, wird, seht ihr aktuell in der zweiten Staffel „The Politician“ bei Netflix.

Terra X: Abenteuer Namibia

Die ZDF-Reihe „Terra X“ nimmt euch in neuen Folgen unter anderem mit nach Namibia. Dort hat das Team auch Giraffen-Schützer begleitet, denn die Tiere sind bedroht. “Abenteuer Namibia” läuft heute um 19.30 Uhr im ZDF oder ihr streamt es in der ZDF-Mediathek.

Was läuft heute

