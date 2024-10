Desperation Road

Russell (Garrett Hedlund) kommt gerade frisch aus dem Gefängnis und will jetzt sein Leben in Ordnung bringen. Dabei hilft ihm sein Vater Mitchell (Mel Gibson) so gut es geht. Doch Russells Vergangenheit holt ihn schnell ein und dann tritt auch noch Maben in sein Leben, die gerade auf der Flucht ist. Den Thriller „Desperation Road“ findet ihr ab heute bei Wow.

Wann kommst du meine Wunden küssen

Laura, Jan und Maria waren mal beste Freunde und haben in Berlin die Nacht zum Tag gemacht. Mittlerweile haben Laura und Jan sich in eine ländliche Idylle zurückgezogen, doch damit ist es schnell vorbei, als Maria plötzlich wieder auftaucht. Alte Konflikte brechen auf, und es gibt noch viele offene Rechnungen, die beglichen werden müssen. Das Drama „Wann kommst du meine Wunden küssen“ könnt ihr jetzt online first in der ARD-Mediathek streamen.

Irlands Küsten, Leben zwischen Land und Meer

Die Küste von Irland hält so einige beeindruckende Bilder und Geschichten bereit. Dabei geht es um vergessene Schiffswracks, eine reiche Naturwelt und natürlich auch um die Menschen, die hier zwischen Land und Meer leben. Mit der Doku „Irlands Küsten“ könnt ihr euch heute um 20.15 Uhr auf Arte selbst ein Bild davon machen oder sie direkt in der Arte-Mediathek anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.