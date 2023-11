Was läuft heute? | Deutsches Haus, The Netflix Cup, Weltmacht Facebook

Deutsches Haus

Eva Bruhns wohnt 1963 in Frankfurt am Main und bekommt eines Tages einen wichtigen Auftrag: Sie soll bei einem Prozess gegen frühere SS-Offiziere Zeugenaussagen übersetzen. Doch dabei erfährt sie nicht nur, was wirklich in Auschwitz vor sich ging, sondern kommt auch noch einigen Familiengeheimnissen auf die Spur. In der Miniserie „Deutsches Haus“ übernimmt unter anderem Anke Engelke die Rolle von Evas Mutter. Ihr findet alle Folgen jetzt auf Disney+.

The Netflix Cup

Mit „Full Swing“ und „Formula 1: Drive to Survive“ hat Netflix uns schon mit spannenden Einblicken in die Welt des Golfens und der Formel 1 versorgt. Jetzt wird das beides in „The Netflix Cup“ vereint, denn hier treten die Protagonisten bei einem Golf-Turnier in gemischten Teams gegeneinander an. Das Ganze streamt Netflix heute Nacht live, stellt das Event dann aber auch zum Abrufen bereit.

Weltmacht Facebook — Das Reich des Mark Zuckerberg

Seit Mark Zuckerberg mit Facebook angefangen hat, hat die Plattform über zwei Milliarden Nutzerinnen und Nutzer dazugewonnen. Doch in letzter Zeit häuft sich die Kritik an Zuckerberg und seinen Netzwerken, vor allem im Hinblick auf den Umgang mit Fake News. Die Doku „Weltmacht Facebook“ könnt ihr heute um 20.15 Uhr bei ZDFinfo anschauen oder ihr sucht sie euch direkt in der ZDF-Mediathek heraus.

