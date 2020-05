Was läuft heute? | Deutschland von oben, Cristela, Nachtschwestern

Deutschland von oben – 1945

75 Jahre ist das Ende des Zweiten Weltkriegs jetzt her. Damit sind auch die meisten der Zeitzeugen mittlerweile verstorben. Wer sich trotzdem einen Eindruck vom Kriegende machen will, kann das mit der Dokumentation „Deutschland von oben – 1945“ jetzt tun. Sie zeigt in digitalisierten und aufwendig restaurierten Luftaufnahmen, wie Deutschland nach Kriegsende ausgesehen hat. Anschauen kann man sich das heute Abend um 19:30 Uhr im ZDF.

Cristela

Nach der Schule ein Jura-Studium und dann erfolgreich in den Job. Das hatten sich Cristelas Eltern so vorgestellt. Stattdessen studiert Cristela und schiebt ein Semester nach dem nächsten hinten dran. Damit ist der Grundstein für eine sehr kurzweilige Sitcom gelegt, die im Streamingangebot von Joyn zu sehen ist.

Nachtschwestern

„Verkehrsunfälle, Kneipen-Schlägereien, schiefgegangene Sex-Spielchen: Der Nachtdienst in der Notaufnahme muss mit allem rechnen“, so die Macher von „Nachtschwestern“. Trotzdem bietet die Krankenhausserie natürlich auch alles andere, was Fans des Genres so lieben: Liebe, Freundschaft, Neid und jede Menge Verletzungen. Die zweite Staffel der Serie startet heute auf RTL mit einer Doppelfolge.

