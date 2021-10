Was läuft heute? | Deutschstunde, Die fantastische Reise des Dr. Dolittle, Der Babysitter-Club

Deutschstunde

Siegfried Lenz‘ Roman „Deutschstunde“ wird schon bald nach seiner Veröffentlichung 1968 zum Bestseller. In einer Neuverfilmung wird die Geschichte aufgegriffen: Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sitzt der junge Siggi Jepsen im Gefängnis. Dort schreibt er seine Erinnerungen an die Zeit des NS auf. Erinnerungen an seinen regiemetreuen Vater und Erinnerungen an den widerständigen Maler Max Ludwig Nansen. Beide Männer sind Siggi ein Vorbild. Doch wofür wird er sich entscheiden: Anpassung oder Widerstand? Den Film könnt ihr ab sofort in der ZDF-Mediathek schauen.

Die fantastische Reise des Dr. Dolittle

Dr. Dolittle ist ein erfolgreicher und berühmter Arzt, der jedoch seit dem Tod seiner Frau nur noch mit seinen tierischen Freunden zusammenwohnt. Zum Glück können sie miteinander sprechen! Als die englische Königin erkrankt, begibt sich Dolittle zusammen mit Strauß, Affe und Co. auf eine abenteuerliche Reise zu einer geheimen Insel. Den märchenhaften Film gibt es ab heute im Programm von Prime Video.

Der Babysitter-Club, Staffel 2

Nach einer Sommerpause nimmt auch der Babysitter-Club endlich wieder seine Arbeit auf. In den Ferien hat sich im Leben der Mädchen viel verändert: zu Hause, in der Liebe und im Leben. Außerdem stoßen zwei neue Mitglieder zum Club hinzu. Die zweite Staffel der woken Coming-Of-Age Serie „Der Babysitter-Club“ könnt ihr ab sofort bei Netflix streamen.

Was läuft heute?

