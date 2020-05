Was läuft heute? | Devils, I am no longer here, Intuition

Devils

Patrick Dempsey spielt den eiskalten Dominic Morgan, der seinen Schützling Massimo Ruggero zu manipulieren scheint. Dieser muss sich entscheiden: Spielt er das Spiel mit oder stoppt er seinen Mentor? Die sechsteilige Serie basiert auf dem italienischen Bestseller “Il Diavoli” und ist ab sofort abrufbar über Sky Ticket. Dort gibt es jede Woche eine neue Folge.

I am no longer here

Aus Mexiko kommt ein Film über den 17-jährigen Tänzer Ulises, der vor den örtlichen Kartellen in die USA flüchten muss. In den USA hören die Probleme allerdings nicht auf und so begleitet der Zuschauer den jungen Mann mit den wilden Haaren auf seiner Suche nach einem Sinn und einer Heimat. “Ya no estoy aqui” oder in der Übersetzung “I am no longer here” könnt ihr ab sofort auf Netflix schauen.

Intuition

Ebenfalls aus Lateinamerika kommt der Film „Intuition“ auf Netflix. Die junge Polizistin Pipa arbeitet an ihrem ersten großen Fall: ein Mord an einer 19-Jährigen. Parallel muss sie aber noch den Fall eines ermordeten kleinen Jungen aufklären, in den ihr Vorgesetzter und Mentor irgendwie verwickelt zu sein scheint. Wer Lust auf einen spannenden Thriller hat, der kann “Intuition” ab heute auf Netflix schauen.

Was läuft heute?

