Was läuft heute? | Dexter: New Blood, I am Mother, Ein Abend mit Adele – Ein Weltstar live in Concert

Dexter: New Blood

Knapp zehn Jahre nachdem er im Auge eines Hurrikans verschwunden ist, kommt der Serienkiller Dexter wieder auf die Bildschirme. In der gleichnamigen Serie hatte Dexter Menschen umgebracht, die selbst gemordet haben. Das Serienfinale der Crime-Serie wurde damals wegen seines offenen Endes heftig diskutiert. Nun ist aber klar: Dexter hat überlebt! Mittlerweile lebt er als Jim Lindsay in einer Kleinstadt gemeinsam mit seiner Frau Angela und hat das Morden eigentlich hinter sich gelassen. Doch dann bekommt Angela, die Polizistin ist, einen Fall, der Dexters Mordlust wieder zu erwecken scheint. „Dexter: New Blood“ ist jetzt mit dem Sky Ticket abrufbar.

I am Mother

Die Menschheit ist fast gänzlich ausgestorben. Um die Welt neu zu bevölkern, zieht ein freundlicher Roboter namens „Mutter“ ein Mädchen groß. Mit ihr soll die neue Generation beginnen. Doch alles ändert sich auf einen Schlag, als das Mädchen einer blutverschmierten Frau begegnet, die es eigentlich gar nicht geben sollte. Waren die Geschichten der Roboter eine Lüge? Den SciFi-Film „I am Mother“ gibt es jetzt auf Netflix.

Ein Abend mit Adele – Ein Weltstar live in Concert

Man könnte sagen, es ist das Comeback des Jahres: Weltstar Adele ist nach sechs Jahren mit ihrem heiß ersehnten neuen Album „30“ wieder zurück. Und passend dazu gibt sie ein exklusives Konzert, in dem sie nicht nur neue Musik spielt, sondern auch andere Stars einlädt und mit Talkshow-Legende Oprah Winfrey über ihr Leben spricht. „Ein Abend mit Adele – Ein Weltstar live in Concert“ ist jetzt in der ARD Mediathek abrufbar.

Was läuft heute?

