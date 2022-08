Was läuft heute? | Die Agentin, Locked Down, Rabiat

Die Agentin

Rachel (Diane Kruger) ist eine Agentin beim israelischen Geheimdienst. Ihr Mittelsmann Thomas, gespielt von Martin Freeman, schickt sie in den Iran. Dort soll sie einen Mann beschatten. Doch anstatt nur in seiner Nähe zu sein, kommen die beiden sich sehr nah und sie kommt zwischen die Fronten. Später verschwindet die Agentin. Zu Beginn des mit Rückblenden arbeitenden Films bekommt Thomas einen mysteriösen Anruf von Rachel und macht sich mit alten Kolleginnen und Kollegen auf die Suche – nicht wissend, was sie erwartet. Der Action-Thriller läuft heute um 22.15 Uhr im ZDF und ist anschliessend einen Monat in der ZDF-Mediathek.

Locked Down

Auch wenn das Lockdown-Gefühl gerade (zum Glück) in weiter Ferne ist, macht es „Locked Down“ sehr nahbar. Denn Linda und Paxton hängen dank Covid-19 in London in ihrer Wohnung fest. Zu allem Überfluss läuft ihre Beziehung nicht wirklich gut und im Job war es auch schon mal einfacher. Ihr Lösungsansatz ist dann aber alles andere als nahbar. Sie wollen einen teuren Diamanten stehlen. Wie sie das anstellen wollen, gibt es jetzt bei Netflix zu sehen.

Rabiat

Mehrere Millionen Klicks haben die Reportagen des Y-Kollektivs auf YouTube. Von ihrer Reportage-Reihe „Rabiat“ gibt es jetzt drei neue Folgen. Die Journalistinnen und Journalisten widmen sich sensiblen Themen: Pflegenotstand, der Aktien-Hype und seine Folgen oder Gespräche mit einem Hater aus dem Internet. Die neuen Folgen gibt es jetzt Online First in der ARD-Mediathek zu sehen.

Was läuft heute?

