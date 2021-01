Was läuft heute? | Die Ausgrabung, Palmer, The Hunt

Die Ausgrabung

Basil Brown ist passionierter Hobbyarchäologe und wird von der Witwe Edith Pretty damit beauftragt, die Hügel auf ihrem Land näher zu untersuchen. Sofort macht sich Brown an die Arbeit und entdeckt etwas Aufregendes, das für viel Aufmerksamkeit sorgt. Doch dann bricht der Zweite Weltkrieg aus und es stellt sich die Frage, wie viel Aufwand ein Fund aus der Vergangenheit wert ist, wenn die Zukunft gerade so ungewiss ist? Ralph Fiennes als Basil Brown gibt´s ab heute in „Die Ausgrabung“ auf Netflix.

Palmer

Nach 12 Jahren im Gefängnis kehrt Eddie Palmer (Justin Timberlake) wieder in seine Heimatstadt zurück. Doch hier ist er für alle nur der Ex-Kriminelle, der wieder bei seiner Mutter wohnt. Dann lernt er den jungen Sam kennen. Sam ist etwas anders als die anderen Jungs: Er tanzt, singt und spielt gerne mit Puppen. Palmer wird zu einem Ersatzvater für Sam, aber dann holt ihn seine eigene Vergangenheit wieder ein. „Palmer“ ist ab heute auf Apple TV+ verfügbar.

The Hunt

Geknebelt und orientierungslos wachen zwölf Männer und Frauen inmitten eines Waldes auf. Noch während sie versuchen herauszufinden, was passiert ist, wird auf sie geschossen. Nur wenige entkommen und suchen verzweifelt einen Weg raus aus diesem Alptraum. Allen voran Crystal, die den Spieß umdreht und die Killer selbst tötet. Und schon bald findet sie heraus, dass eine elitäre Gruppe eine Menschenjagd veranstaltet. „The Hunt“ ist nun mit dem SkyTicket abrufbar.

Was läuft heute?

