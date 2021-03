Was läuft heute? | Die Bande aus der Baker Street, Invincible – Unbesiegbar, In the Dark

Die Bande aus der Baker Street

Erinnert ihr euch an die Straßenkindern, die in drei der Sherlock-Holmes-Geschichten vorkommen? Sie stehen im Zentrum von „Die Bande aus der Baker Street“, denn Meisterdetektiv Holmes kann aufgrund seiner Drogensucht nicht selbst ermitteln. Dr. Watson spannt also die Kids ein, die bald übernatürliche und grausame Verbrechen lösen müssen, die nicht nur London, sondern die ganze Welt bedrohen. Ein Rennen gegen die Zeit, das ihr ab sofort auf Netflix verfolgen könnt!

Invincible – Unbesiegbar

In dieser animierten Superhelden-Serie – nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Film von Werner Herzog! – versucht sich Teenager Mark aus dem Schatten seines Vaters zu befreien. Omni-Man gilt als der mächtigste Superheld der Welt. Wie soll Mark da mithalten? Doch als er anfängt, seinen eigenen Weg als Superheld zu gehen, beginnt auch das heroische Bild des Vaters zu bröckeln. Ab heute im Programm von Amazon Prime Video.

In the Dark – Staffel 2

Als Murphy ihren besten Freund Tyson tot auf der Straße auffindet, bricht für sie eine Welt zusammen. Sie glaubt an ein Verbrechen, doch die Polizei will nicht ordentlich ermitteln. Also macht sie sich auf eigene Faust und zusammen mit ihrem Blindenhund Pretzel auf die Suche nach Tysons Mörder. Und gerät dabei tief in Chicagos Unterwelt aus Drogen und Verbrechen. Die dramatische und zugleich humorvolle Serie geht ab heute auf Joyn Plus in die zweite Runde.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.