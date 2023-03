Was läuft heute? | Die Bestatterin, Die Yacht, Fenris

Die Bestatterin

Bei einem Autounfall sterben die beiden Insassen, allerdings gehört ihnen das Auto nicht. Wo ist der dritte Mann? Für Bestatterin Lisa Taubenbaum ist klar: Der lebt noch. Kommissar Thomas Zellinger ist da zunächst anderer Meinung. Lisa soll recht behalten, denn kurze Zeit später taucht der Vermisste wieder auf, über die Nacht und denn Unfall will er allerdings nicht reden. „Die Bestatterin — Zweieinhalb Tote“ ist der dritte Fall von Bestatterin Lisa Taubenbaum. Ihr findet den Film ab heute in der ARD-Mediathek.

Die Yacht

Bella Denton (Ruby Rose) hält sich mit Ach und Krach über Wasser. Da stirbt plötzlich ihr Vater und vererbt ihr eine Yacht. Den luxuriösen Neugewinn will sie gebührend feiern und schleppt den gutaussehenden Michael (Patrick Schwarzenegger) mit auf das Boot. Kurze Zeit später wird ihre Party jedoch von drei Unbekannten gecrasht. Sie nehmen die Yacht gewaltsam ein und suchen nach etwas. Während Michael an Land schwimmt, um Hilfe zu holen, versteckt Bella sich unter Deck, in der Hoffnung dort sicher zu sein. Den Thriller die „Die Yacht“ findet ihr ab jetzt bei WOW.

Fenris

Emma besucht mit ihrem Sohn Leo ihren Vater. Vater und Tochter erforschen beide Wölfe, haben dabei aber unterschiedliche Ansätze. Als plötzlich ein Junge vermisst wird, macht sich die ganze Gemeinschaft auf die Suche nach ihm. Sie haben Wölfe in Verdacht. Doch dann findet Emma die blutige Jacke des Jungen in der Garage ihres Vaters. Die norwegische Mini-Serie „Fenris“ ist eine Mischung aus Mystery und Thriller, gedreht in der rauhen und grünen norwegischen Landschaft. Streamen könnt ihr „Fenris“ ab jetzt bei MagentaTV.

