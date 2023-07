Was läuft heute? | Die Bewegungskrise, Das Kolosseum von Rom, Surf Girls Hawai’i

Die Bewegungskrise — Wie wir vom Sofa runterkommen

Viele Menschen bewegen sich zu wenig und das kann ziemlich gefährlich werden. Allerdings machen es uns die digitalen und technischen Neuerungen nicht unbedingt einfacher, etwas daran zu ändern. Die Doku „Die Bewegungskrise“ schaut sich in der Arte-Mediathek an, wie es dazu kommen konnte und auch, welche Tipps es gegen den Bewegungsmangel gibt.

Das Kolosseum von Rom — Arena der Gladiatoren

Vor etwa 1600 Jahren fand im Kolosseum in Rom der letzte Gladiatoren-Kampf statt. Das könnten Zuckerberg und Musk mit ihrem angekündigten MMA-Fight bald ändern. Aber das Kolosseum war nicht nur Austragungsort für Kämpfe, es wurden auch ganze Seeschlachten nachgestellt und es diente zur Unterhaltung des Volkes und des Kaiserhauses. Mehr über die Geschichte des Superbaus erfahrt ihr in „Das Kolosseum von Rom“ in der ZDF-Mediathek.

Surf Girls Hawai’i

Moana, Ewe, Maluhia, Pua und Brianna vereint die Liebe zum Surfen und ihre hawaiianische Herkunft. Die fünf jungen Frauen wollen ein paar der begehrten Plätze auf der „Surf World Tour“ ergattern, aber das erfordert ständiges hartes Training und sorgt auch für das ein oder andere zerbrochene Board. Alle vier Teile von „Surf Girls Hawai’i“ könnt ihr ab heute bei Prime Video streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.