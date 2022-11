Was läuft heute? | Die Discounter, The Lost City, Fire of Love

Die Discounter

Auch in der 2. Staffel der Mockumentary „Die Discounter“ ist fast alles improvisiert. Der Laden ist aber immer noch der gleiche: “Feinkost Kolinski”. In diesem kleinen Mikrokosmos spielen sich die kleinen und großen Dramen des Lebens ab: Es wird gestritten, gepöbelt und heimlich geliebt. Es geht um kulturelle Aneignung, Gleichberechtigung und faire Löhne. Schon in der ersten Staffel gab’s prominente Gäste, darunter Fahri Yardim und Peter Fox. So gehe auch in der 2. Staffel weiter, hat uns Klara Lange in der aktuellen „Was läuft heute?“-Bonusfolge verraten. Sie spielt in der Serie Pina. Die ganze Bonusfolge könnt ihr auch im Abo bei Apple Podcasts anhören oder sonntags ab 15 Uhr im Wortstream von detektor.fm. Und die neuen Folgen von “Die Discounter” findet ihr ab heute bei Prime Video.

The Lost City – Das Geheimnis der verlorenen Stadt

Die Action-Adventure-Comedy „The Lost City“ ist ein schräges Abenteuer über die Grenzen von Realität und Fiktion. Und darum geht’s: Oscarpreisträgerin Sandra Bullock spielt die erfolgreiche, aber unglückliche Buchautorin Loretta Sage. In ihren wildromantischen Abenteuergeschichten geht es um geheimnisvolle Inseln und verborgene Schätze. Das interessiert auch den Millionär Abigail Fairfax (Daniel Radcliffe). Er glaubt, die Insel aus Loretta Sages Büchern gefunden zu haben, und entführt die Autorin kurzerhand. Ihre Rettung naht in Form von Channing Tatum. „The Lost City“ könnt ihr jetzt bei WOW streamen.

Fire of Love

Feuerrote, spritzende Lava und Rauchwolken, die die Sicht vernebeln. Das ist die Welt von Katia und Maurice Krafft. Die beiden haben ihr Leben der Erforschung von Vulkanen gewidmet. Eine Leidenschaft, in der beide aufgehen und die sie immer wieder an den Rand der gefährlichen Krater treibt. Die Dokumentarfilmerin Sara Dosa hat aus dem Filmmaterial von Katia und Maurice eine bildgewaltige und zugleich melancholisch-poetische Dokumentation gemacht. Ihr findet sie jetzt bei Disney+.

Was läuft heute?

