Was läuft heute? | Die Discounter, The Witcher, Legal Affairs

Die Discounter

Als Kunde oder Kundin im Supermarkt ist man meistens nur kurz im Laden. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aber sind von morgens bis abends dort und müssen sich mit allerlei Problemen rumschlagen – zumindest im Supermarkt „Feinkost Kolinski“. Die neue Mockumentary „Die Discounter“, produziert von Christian Ulmen, zeigt uns, was täglich zwischen Kühlregal und Kasse passiert. Zehn Folgen à 15 Minuten gibt’s jetzt bei Amazon Prime Video.

The Witcher

Der Hexer Geralt von Riva ist Monsterjäger und wandert als solcher durch eine Welt, in der die Menschen oft bösartiger sind als die Monster. Die zweite Staffel der Erfolgsserie soll noch mehr angelehnt sein an die eigentliche Buchvorlage von Andrzej Sapkowski. Die neuen Folgen der Fantasy-Serie gibt es jetzt bei Netflix.

Legal Affairs

Leo Roth (Lavinia Wilson) hat sich in Berlin einen Ruf als Staranwältin aufgebaut. Bei der Verteidigung ihrer Mandantinnen und Mandanten gerät sie aber auch mal selbst in politische und persönliche Schwierigkeiten. Die erste Staffel „Legal Affairs“ gibt es online first in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

