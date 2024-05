Was läuft heute? | Die drei Musketiere: D’Artagnan, Der Passfälscher, John Mulaney Presents: Everybody’s in L.A.

Die drei Musketiere: D’Artagnan

D’Artagnan will ein Musketier werden. Das sind im 17. Jahrhundert die engsten Soldaten des Königs von Frankreich. Als dieser den Krieg gegen England ausruft, schließt sich D’Artagnan der Gruppe der drei Musketiere Athos, Porthos und Aramis an. Voller Leidenschaft kämpfen sie gegen böse Mächte des Kardinals Richelieu. D’Artagnans Liebe zu Constance Bonacieux, Vertraute der Königin, bringt ihn jedoch in Gefahr. Den Film „Die drei Musketiere: D’Artagnan“ gibt es jetzt bei WOW.

Der Passfälscher



Nachdem seine Eltern deportiert wurden, schlägt sich der junge jüdische Grafiker Cioma Schönhaus (Louis Hofmann) 1942 alleine in Berlin durch. Gemeinsam mit seinem Freund Det (Jonathan Berlin) beschließen sie, sich mitten in der Gesellschaft, mit einer falschen Identität zu verstecken. Als Passfälscher rettet Cioma etliche Leben, bringt sich jedoch auch selbst in Gefahr. Ebenso wie seine große Liebe Gerda (Luna Wedler). Der Film „Der Passfälscher“ beruht auf einer wahren Geschichte. Ab heute gibt es ihn in der ARTE Mediathek zu sehen.

John Mulaney Presents: Everybody’s in L.A.

Der amerikanische Stand-up-Comedian John Mulaney geht live. Im Rahmen des „Netflix-Is-a-Joke-Festivals“ sendet die Streamingplattform sechs Tage lang jeden Abend eine Show. Mulaney trifft sich in Los Angeles mit bekannten Gästen. Dafür lässt er die Stadt zum Teil der Show werden. Ab heute seht ihr jeden Abend um 22 Uhr eine Folge „John Mulaney Presents: Everybody’s in L.A. live“ bei Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.