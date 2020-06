Was läuft heute? | Die dunkelste Stunde, Gotham, Raubkatzen im Wohnzimmer

Die dunkelste Stunde

Winston Churchill wird in der Anfangsphase des Zweiten Weltkrieges zum britischen Premierminister gewählt. Er steht vor der dramatischen Entscheidung, wie er sich gegenüber Nazi-Deutschland verhalten soll. In diesem historischen Filmdrama wird gezeigt, vor welchen schier unüberwindlichen Herausforderungen Churchill am Anfang seiner Amtszeit steht. „Die dunkelste Stunde“ läuft im ZDF um 22 Uhr.

Gotham

Nirgendwo tummeln sich so viele Superschurken wie in „Gotham“. In der finalen fünften Staffel haben Bösewichte wie der Pinguin, die Sirenen und auch Jeremiah Valeska die Kontrolle über die Stadt übernommen und es gibt blutige Machtkämpfe. Es liegt an dem Polizisten Jim Gordon und Bruce Wayne, „Gotham“ zu retten und wieder Ordnung herzustellen. Nach der Free-TV-Premiere gibt es die finale Staffel ab heute bei Netflix.

Raubkatzen im Wohnzimmer – Russen und ihre exotischen Haustiere

Die teure Uhr oder der schnelle Sportwagen – das sind jetzt eher klassische Statussymbole. Ein Leopard in der Badewanne ist dagegen schon ein bisschen ausgefallener. Statt in freier Natur, leben Raubkatzen in Russland oft in privaten Haushalten. Auch als Geschäftsidee: So werden Tiger und Co gerne für extravagante Fotoshootings gebucht. Das zeigt die Reportage „Raubkatzen im Wohnzimmer – Russen und ihre exotischen Haustiere“ bei Arte ab 19:40 Uhr. Gibt’s aber auch noch bis Ende August in der Mediathek.

