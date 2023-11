Was läuft heute? | Die Fabelmans, Quiz Lady, Sly

Die Fabelmans

Steven Spielberg hat in dem Film „Die Fabelmans“ seine eigene Kindheit und Jugend verarbeitet. Es geht um den Jungen Sammy, der zum ersten Mal mit seinen Eltern ins Kino geht und sich dabei in Filme verliebt. Als er älter wird, gibt es zu Hause zunehmend Streit, vor allem zwischen seinen Eltern. Er fängt an, seine eigenen Filme zu drehen und das gibt ihm den Halt, den seine Eltern ihm nicht geben können. „Die Fabelmans“ gibt’s jetzt bei WOW.

Quiz Lady

In dem Film „Quiz Lady“ geht es um Anne, die von der Sendung „Quiz Show“ besessen ist. Sie ist ein so großer Fan der Show, dass sie alle Antworten auf die Fragen immer auf Anhieb weiß. Weil ihre Mutter Spielschulden hat, beschließen Anne und ihre Schwester, dass sie an der Show teilnehmen müssen, um ihrer Mutter zu helfen. Die Komödie „Quiz Lady“, mit Awkwafina und Sandra Oh in den Hauptrollen, könnt ihr jetzt auf Disney+ streamen.

Sly

Sylvester Stallone spricht in der Doku „Sly“ über seine Karriere und die Parallelen zwischen ihm und den Charakteren, die er gespielt hat. Die wohl größte Parallele zwischen ihm und zum Beispiel Rocky Balboa ist, dass auch Stallone als Underdog angefangen hat. Am Anfang wollte ihn in Hollywood niemand casten. Doch Sylvester Stallone hat nie aufgegeben, bevor er es nach ganz oben geschafft hat. Die Doku „Sly“ gibt es jetzt bei Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.