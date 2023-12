Was läuft heute? | Die Feuerzangenbowle, Marvels What if…?, David Holmes: The Boy Who Lived

Die Feuerzangenbowle

Die ARD zeigt auch in diesem Jahr wieder den Weihnachtsklassiker „Die Feuerzangenbowle“. Hier schleicht sich der von Heinz Rühmann gespielte Johannes Pfeiffer als Schüler verkleidet in ein Gymnasium ein und sogt für Chaos in den Klassen und bei den Lehrkräften. „Die Feuerzangenbowle“ läuft heute um 21:45 Uhr im Ersten oder ihr streamt sie in der ARD-Mediathek.

Marvels What if …? — Staffel 2

Die Animationsserie „What if …?“ ist mit neuen Folgen zurück. Wie schon in der ersten Staffel, packt die Serie die beliebten Figuren des Marvel Universums in alternative Realitäten und stellt die Frage „Was wäre, wenn?“ So geht es in den neuen Folgen zum Beispiel ganz im Sinne der Feiertage um die Frage: „Was wäre, wenn Happy Hogan Weihnachten retten muss?“. Die ersten drei Folgen gibt es schon auf Disney+, die restlichen sechs folgen täglich bis zum 30. Dezember.

David Holmes: The Boy Who Lived

Für Fans der „Harry Potter“-Filme gibt es in dieser Dokumentation einen sehr emotionalen Blick hinter die Kulissen. Die Doku erzählt die Geschichte von David Holmes, der als Stuntdouble für „Harry Potter“-Darsteller Daniel Radcliffe tätig war. Bei einem Unfall im Rahmen der Produktion verletzte sich David schwer und ist seitdem gelähmt. Neben Daniel Radcliffe, der die Doku produziert hat, kommen auch Familie und ehemalige Crewmitglieder zu Wort. Die Dokumentation „David Holmes: The Boy Who Lived“ könnt ihr ab heute bei WOW streamen.

Was läuft heute?

