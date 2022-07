Was läuft heute? | Die Flut, Roswell – New Mexico, The Last Time I Saw Macao

Die Flut – Ein Jahr danach

In der Nacht vom 14. auf den 15 Juli 2021 haben unvorstellbare Wassermassen das Ahrtal zerstört. 134 Menschen starben bei der Naturkatastrophe und die Politik hat zahlreiche Versprechen gemacht. Was von diesen Versprechen übrig geblieben ist und wie es ein Jahr nach der Flut in den betroffenen Gebieten aussieht, zeigt der Programmschwerpunkt „Die Flut – Ein Jahr danach“. Ab heute thematisieren verschiedene Beiträge und Dokus die Geschehnisse, und ihr könnt sie in der ZDF-Mediathek abrufen.

Roswell, New Mexico

Die Stadt Roswell in New Mexico ist in der Verschwörungs-Szene bestens bekannt. Denn hier soll mal ein UFO abgestürzt sein und Aliens mitgebracht haben. Daran glaubt Liz Ortecho nicht, als sie nach 10 Jahren wieder in ihre Heimatstadt zurückkehrt. Doch dann bemerkt sie, dass ihre alten Freunde ein paar Geheimnisse vor ihr haben. Die zweite Staffel von „Roswell, New Mexico“ findet ihr ab heute bei Joyn.

The Last Time I Saw Macao

Zwei Filmemacher reisen nach Macao, um einem gemeinsamen Freund zu helfen. Dort angekommen, vermischen sich ihre Kindheitserinnerungen mit den Erinnerungen aus bekannten Büchern und Filmen. Ihr könnt „The Last Time I Saw Macao“ bei Mubi streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.