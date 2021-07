Was läuft heute? | Die Frau des Nobelpreisträgers, Once Upon a Time in Hollywood, Man lernt nie aus

Die Frau des Nobelpreisträgers

Endlich ist es soweit: Joe Castleman bekommt den Literatur-Nobelpreis! Seine Frau Joan freut sich natürlich für ihn und die ganze Welt feiert den Schriftsteller. Der Journalist Nathaniel Bone wird auf ihn aufmerksam und will seine Biografie schreiben. Dabei stößt er auf ein gut gehütetes Geheimnis. Was er entdeckt, erfahrt ihr um 22.50 Uhr im Ersten oder ihr schaut „Die Frau des Nobelpreisträgers“ in der ARD-Mediathek.

Once Upon a Time in Hollywood

Ein alternder Western-Schauspieler und sein Stunt-Double müssen sich im Hollywood der 1960er Jahre zurechtfinden. Während ihr Ruhm so langsam verblasst, tauchen neue Sterne am Filmhimmel auf: Roman Polanski und Sharon Tate. Aber auch die erwartet kein glückliches Happy End. Quentin Tarantinos Werk mit Brad Pitt und Leonardo DiCaprio in den Hauptrollen findet ihr jetzt auf Netflix.

Man lernt nie aus

Das Alter macht auch dem Rentner Ben Whittaker zu schaffen. Plötzlich hat er zu viel Zeit, die er gar nicht füllen kann. Kurzerhand bewirbt er sich als Senior-Praktikant und wird der Unternehmerin Jules Ostin unterstellt. Aber die hat viel zu viel zu tun, um sich noch mit einem Praktikanten rumzuschlagen. „Man lernt nie aus“ könnt ihr jetzt bei Amazon Prime Video streamen.

Was läuft heute?

