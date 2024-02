Was läuft heute? | Die glorreichen Sieben, Hellboy: Call of Darkness, Choir

Die glorreichen Sieben (2016)

„Die glorreichen Sieben“ ist eine Neuauflage vom gleichnamigen Western Klassiker aus dem Jahr 1960. Es geht um ein Dorf, dass von einer Gang ausgebeutet wird. Die Dorfbewohner nehmen alles Geld, was sie noch haben, um die Glorreichen Sieben anzuheuern. Sie sollen das Dorf vor der Bedrohung beschützen. Das Remake „Die glorreichen Sieben“, unter anderem mit Chris Pratt und Denzel Washington, gibt es ab heute bei Prime Video.

Hellboy: Call of Darkness

In „Hellboy: Call of Darkness“ steht Hellboy vor seiner wahrscheinlich schwierigsten Herausforderung: Er muss sich zwischen Gut und Böse entscheiden. Sein Ziehvater Professor Broom hat ihn eigentlich auf die gute Seite geholt. Doch die Hexe Nimue will ihn dazu bringen, seine Bestimmung zu erfüllen und die Welt ins Chaos zu stürzen. Kann Hellboy dem widerstehen? „Hellboy: Call of Darkness“ könnt ihr jetzt bei Netflix streamen.

Choir

Der Detroit Youth Choir hat 2019 bei „America’s Got Talent“ den zweiten Platz belegt. In der Doku „Choir“ könnt ihr den Chor bei seiner nächsten Herausforderung begleiten. Sie wollen auf der Bühne der Carnegie Hall in New York performen. Um dieses Ziel zu erreichen, geben nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern auch der Chorleiter Anthony White alles. „Choir“ gibt es jetzt bei Disney+.

Was läuft heute?

