Was läuft heute? | Die Jagd nach Gaddafis Milliarden, Schlingensief, Die Queen und die Macht der Bilder

Die Jagd nach Gaddafis Milliarden

Das Vermögen von Muammar al-Gaddafi wird auf 150 Milliarden Dollar geschätzt. Doch ein Großteil des Geldes ist verschwunden. Der libysche Ex-Diktator ließ es kurz vor seinem Tod heimlich ins Ausland schaffen. Nun suchen die verschiedensten Gruppen nach dem Geld, denn es winkt ein attraktiver Finderlohn. Die ganze Spurensuche zeigt Arte in „Die Jagd nach Gaddafis Milliarden“.

Schlingensief – In das Schweigen hineinschreien

Christoph Schlingensief ist mit dem Wort „Künstler“ nur schwer zu umschreiben. Er war gleichzeitig Film-und Theaterregisseur, Autor, Aktivist, Filmemacher und auch Gründer einer Partei. Seine Aktionen und Werke polarisierten, so rief er zum Beispiel dazu auf, dass sich alle deutschen Arbeitslosen am Wolfgangsee treffen sollten, um den Wasserpegel anzuheben. Das Ziel dahinter: Helmut Kohls Ferienhaus, das am Ufer stand. Doch das war nur eine seiner Taten. Mehr davon seht ihr in der Doku „Schlingensief“ auf Amazon Prime Video.

Die Queen und die Macht der Bilder

Queen Elizabeth II. stand in ihrer langen Herrscherinnenlaufbahn schon vor so einigen Herausforderungen, sowohl vor gesellschaftlichen, persönlichen und als auch politischen. Dazu zählen momentan der Tod ihres Mannes, der Umgang mit der Corona-Pandemie oder der Ausstieg von Harry und Meghan aus dem Königshaus. Anlässlich ihres 95. Geburtstags schaut das ZDF auf ihr Leben in der Öffentlichkeit und ihren Umgang mit den verschiedenen Krisen zurück.

