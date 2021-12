Was läuft heute? | Die Känguru-Chroniken, Die Insektenjäger, Puffs Reich: Wunder des Riffs

Die Känguru-Chroniken

Als ein energiegeladenes kommunistisches Känguru bei Marc-Uwe einzieht, wird sein Leben ganz schön auf den Kopf gestellt. Aber nicht nur sein neuer Mitbewohner verändert alles. Marc-Uwe und die Menschen in seinem Kiez müssen sich auch mit einem Immobilienhai rumschlagen, der das halbe Viertel für ein Bauwerk abreißen will. Die Komödie „Die Känguru-Chroniken“ nach den beliebten Büchern von Marc-Uwe Kling gibt es jetzt in der ZDF-Mediathek.

Die Insektenjäger

Die Social-Media-Stars Insecthaus Adi, CrispyRob und Kayla Shyx begeben sich auf ein actionreiches Abenteuer im peruanischen Dschungel. Sie müssen neben ihren Survival-Missionen als „Insektenjäger“ ein Insekt finden, das besonders interessant aussieht oder selten ist. Die Show „Die Insektenjäger“ gibt es auf Joyn.

Puffs Reich: Wunder des Riffs

Das Great Barrier Reef ist die größte von Lebewesen geschaffene Struktur der Erde. Mit 2 300 Kilometern Länge ist das eindrucksvolle Korallenriff sogar vom Weltraum aus zu sehen. Mitten in diesem Naturwunder lebt Puff, ein kleiner Kugelfisch. Aus seiner Perspektive schaut die Dokumentation „Puffs Reich: Wunder des Riffs“ auf all die Lebewesen und Prozesse, die ihn umgeben. Die Doku ist jetzt auf Netflix abrufbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.