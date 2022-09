Was läuft heute? | Die Kaiserin, Pistols, The Killer Nanny – did she really do it?

Die Kaiserin

Die Sissi-Filme gehören in Deutschland zu den beliebtesten und langlebigsten Filmreihen aller Zeiten. Grund genug für Netflix, sich auch an dem Material zu versuchen und in „Die Kaiserin“ die Geschichte von Franz und Elisabeth in Form einer Serie zu erzählen. Ein frischer Look und eine feministischere Auslegung der Story sollen dabei helfen, den Klassiker in die Neuzeit zu bringen. Die Serie „Die Kaiserin“ gibt es auf Netflix.

Pistols

Sie gelten als die Urväter des britischen Punks, die Sex Pistols. Schon Mitte der 70er Jahre hat die Band für viele Furore im Vereinigten Königreich gesorgt. In der Mini-Serie von Produzent Danny Boyle wird nicht nur die Musik der Sex Pistols gefeiert, sondern auch die vielen Kontroversen der Band thematisiert. „Pistols“ könnt ihr euch auf Disney+, im Katalog von Stars, anschauen.

The Killer Nanny — did she really do it?

Verbrechen, die in der Öffentlichkeit diskutiert werden, sind immer eine brisante Angelegenheit. Besonders dann, wenn Kinder zu Schaden kommen. Aber was, wenn die Person, die alle für schuldig halten, vielleicht unschuldig ist? Dieser Frage geht die True-Crime-Dokumentation „The Killer Nanny — did she really do it?“ nach. Die ganze Story gibt es ab heute im Angebot von WOW.

Was läuft heute?

