Was läuft heute? | Die Legende vom Tigernest, Ray & Liz, Kümmert euch um Maya

Die Legende vom Tigernest

Der Waisenjunge Balmani weiß was es bedeutet, ohne Eltern leben zu müssen. Als er Zeuge davon wird, wie Wilderer eine Tigermutter töten, weiß er daher sofort was zu tun ist: Er muss das Tigerjunge in Sicherheit bringen. Balmani tauft seinen neuen Freund Mukti und gemeinsam machen sie sich auf die beschwerliche Reise zu dem einzigen Ort, an den ein verwaistes Tigerkind gehört: das Tigernest-Kloster in den Höhen des Himalaya. Welchen Gefahren sich die beiden auf ihrer Reise stellen müssen, könnt ihr in „Die Legende vom Tigernest“ ab heute bei Prime Video sehen.

Ray & Liz

Beim zweiten Tipp heute empfehlen wir euch Untertitel, sofern britisches Englisch nicht eure Muttersprache ist. Denn das Drama „Ray & Liz“ spielt im Birmingham der 1970er und 80er Jahre — und das hört man. Ray und Liz sind die Eltern der zwei Brüder Richard und Jason und haben es vor allem finanziell alles andere als leicht. Dazu kommt die starke Trinkgewohnheit des Vaters mit seinen Kumpels. Der Film ist das autobiografische Werk des Regisseurs Richard Billingham. Wie es aussieht, eine schwierige Kindheit künstlerisch zu verarbeiten, könnt ihr in „Ray & Liz“ ab heute bei Mubi sehen.

Kümmert euch um Maya

In der Medizin spricht man vom Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, wenn Eltern ihren Kindern absichtlich Schmerzen zufügen oder Symptome erfinden, um sich selbst als fürsorglich darstellen zu können. Dieses Syndrom wurde auch bei Beata Kowalski im Jahr 2016 diagnostiziert. Sie und ihr Mann hatten ihre Tochter Maya immer wieder mit unerklärlichen Symptomen in Krankenhäuser eingeliefert. Der Grund für Mayas Schmerzen konnte aber nie eindeutig bestimmt werden. Die Doku „Kümmert euch um Maya“ gibt tieferen Einblick in die wahre Geschichte von Maya Kowalski. Ihr findet sie ab sofort bei Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.