Was läuft heute? | Die Machtmaschine, Als der Reichstag brannte, Ad Astra

Die Machtmaschine

Der Sturm auf das Kapitol in Washington 2021 und die Unruhen im Regierungsviertel in Brasilien in diesem Jahr wurden über soziale Netzwerke organisiert und angestachelt. Whistleblowerin Frances Haugen, ehemalige Mitarbeiterin bei Facebook, hat davor gewarnt, dass sich Massen über Social Media manipulieren lassen und Demokratien dadurch gefährdet sind. Warum gegen die mächtigen Netzwerke wenig unternommen wird, beleuchtet die Doku „Die Machtmaschine“ ab heute in der ARD Mediathek.

Als der Reichstag brannte

In der Nacht vom 27. auf den 28. Februar 1933 stand der Reichstag in Berlin in Flammen. Dieser Brand gilt als Beginn von Adolf Hitlers Diktatur. Er war gerade einen Monat Reichskanzler und hatte nach dieser Nacht angefangen, tausende Oppositionelle in die ersten nationalsozialistischen Konzentrationslager zu bringen. Wer wirklich hinter dem Brand steckt, ist bis heute nicht geklärt. Die Doku „Als der Reichstag brannte“ erläutert die Geschehnisse vor, während und nach dem Brand. Sie läuft heute um 20:15 Uhr auf Arte und ist vorab in der Arte Mediathek verfügbar.

Ad Astra

Astronaut Roy McBride (Brad Pitt) begibt sich auf eine gefährliche Reise zum Neptun. Dort soll er das Raumschiff seines Vaters finden, das vor mehreren Jahren bei einer Mission verschollen ist. Da es auf der Erde zu katastrophalen Vorkommnissen kommt, vermutlich ausgelöst durch Roys Vater, soll Roy nun klären, was dort passiert ist. Den Science-Fiction-Film „Ad Astra“ könnt ihr jetzt bei Disney+ streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.