Was läuft heute? | Die Meute, #Offline im Wald, Finger weg!

Die Meute

An einem chilenischen Gymnasium protestieren Schülerinnen medienwirksam gegen sexualisierte Gewalt. Einer der Lehrer hat seine Machtposition ausgenutzt und Schülerinnen belästigt. Doch die Schulleitung bleibt seltsam still und auch das Rugbyteam der Schule stellt sich gegen den Protest. Kurz darauf wird die Anführerin des Protests tot aufgefunden. Sie wurde misshandelt und in ihrem Nacken ist ein Wolf tätowiert. Welche Verschwörung genau dahinter steckt und was für ein großes Problem sexualisierte Gewalt nach wie vor ist, das behandelt die chilenische Drama-Serie „Die Meute“ jetzt in der ARTE-Mediathek.

#Offline im Wald

Das Handy bleibt aus. Keine Benachrichtigungen von Instagram und Twitter. Und bitte nur noch analoge Konversationen im echten Leben. Was für viele nach einer entspannenden Auszeit klingt, ist für Influencer und Influencerinnen der Horror. Aber Joyn schickt sie trotzdem in den Wald auf Pfadfindertour. Drag-Queen Candy Crash leitet das Camp. Gibt es wohl Follower am Lagerfeuer? Das Reality-Format „#Offline im Wald“ startet jetzt bei Joyn.

Finger weg!

Und es bleibt trashig! Was bekommt man, wenn man einen Haufen attraktiver Singles auf eine tropische Insel schickt und ihnen sagt, sie dürfen Flirten, aber sich nicht anfassen? Genau: beste Unterhaltung! Die erste Staffel von „Finger weg!“, oder vielleicht besser bekannt unter dem englischen Titel „Too Hot to Handle“, war ein voller Erfolg. Kein Wunder, dass Netflix ab heute die zweite Staffel veröffentlicht!

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.