Was läuft heute? | Die Milliardenjagd, Peppermint – Angel of Vengeance, Hao Are You

Die Milliardenjagd

In der vierteiligen Doku-Reihe „Die Milliardenjagd“ geht es um das verschwundene Vermögen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Über Jahrzehnte haben Behörden versucht das Vermögen ausfindig zu machen — mit Teilerfolg. Auch wenn ein Großteil des Vermögens gefunden wurde, sind immer noch ungefähr drei Millionen Euro unauffindbar. „Die Milliardenjagd“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek gucken.

Peppermint — Angel of Vengeance

In „Peppermint — Angel of Vengeance“ wird Riley North (Jennifer Garner) zum Racheengel. Bei einem Überfall durch ein Drogenkartell werden ihre Tochter und ihr Mann getötet. Da die Behörden jedoch unter dem Einfluss des Kartells stehen, muss Riley selbst für Gerechtigkeit sorgen. Ihr könnt „Peppermint — Angel of Vengeance“ jetzt bei Prime Video schauen.

Hao Are You

Dieu Hao Do’s Eltern sind, wie viele andere Vietnamesen auch, nach dem Fall von Saigon nach Deutschland geflohen. Heute, etwa 50 Jahre später, haben die Eltern fast keinen Kontakt mehr zu ihren Geschwistern, die auch aus Vietnam geflohen sind. In der Dokumentation „Hao Are You“ will Dieu seine Familie wieder zusammenbringen und wissen, was der Kommunismus in Vietnam mit ihnen gemacht hat. Die Doku „Hao Are You“ gibt es jetzt in der ZDF-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.