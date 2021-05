Was läuft heute? | Die Mitchells gegen die Maschinen, Derby Girl, Family Guy

Die Mitchells gegen die Maschinen

Endlich raus und was erleben! Das denkt sich Tochter Katie, als sie von der heiß ersehnten Filmschule angenommen wird. Doch ihr Vater will sie nicht so einfach gehen lassen und plant einen letzten großen Familienausflug, um Katie an ihrer Schule abzusetzen. Aber der Familientrip wird bald noch unangenehmer, denn die Mitchells geraten mitten in eine Roboter-Apokalypse. Toaster und Waschmachinen proben den Aufstand und die Durchschnittsfamilie scheint plötzlich die letzte Rettung der Menschheit zu sein. Den neuen Animationsfilm „Die Mitchells gegen die Maschinen“ seht ihr jetzt auf Netflix.

Derby Girl

Lola ist auf dem Weg an die Eiskunstlaufspitze. Wäre da nur nicht ihr kleines Aggressionsproblem, was ihrer Konkurrentin die Finger und Lola die Karriere kostet. Nach frustrierenden Wochen an der Sportgeschäftskasse gibt es aber einen Lichtblick für Lola. Sie erfährt vom Roller-Derby, einem Rollschuhsport, bei dem es ordentlich zur Sache geht und das gegnerische Team nicht unbedingt zimperlich behandelt wird. Also beschließt Lola ihre Talente zu bündeln und die beste Roller-Derby-Spielerin der Welt zu werden. Die französische Serie „Derby Girl“ startet jetzt in der ZDF-Mediathek.

Family Guy

Wem die Simpsons zu brav sind, für den sind die Griffins aus „Family Guy“ genau richtig. In der mittlerweile 18. Staffel gibt es wieder die absurdesten Handlungsstränge gepaart mit einem abstrusen Humor. So landet Peter bei den MTV-Größen Beavis und Butt-Head auf der Couch und die Familie geht mit Musiker Kenny Loggins auf Kreuzfahrt. Alle 18 Staffeln „Family Guy“ seht ihr auf Disney+. Aber Achtung, Kindersicherung ausstellen!

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.