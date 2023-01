Was läuft heute? | Die Newsreader, Bump, Mr. Collins‘ zweiter Frühling

Die Newsreader

„Die Newsreader“ ist eine australische Serie, in der es um Helen Norville geht. Sie ist eine aufstrebende Nachrichtensprecherin in den 80er-Jahren, die sich gegen ihre männlichen Kollegen durchsetzen muss. Bei ihrer Sendung „News at Six“ fängt ein neuer Kollege an, den sie unter ihre Fittiche nimmt. Doch nicht nur im Fernsehen ändert sich einiges: Neben der Nachrichtensprecherin geht es auch um politische und gesellschaftliche Veränderungen in den 80er-Jahren. „Die Newsreader“ könnt ihr jetzt in der Arte-Mediathek sehen.

Bump

Oly ist fleißig, ehrgeizig und bekommt ziemlich überraschend ein Kind. Dabei ist sie selbst fast noch eins. Denn Oly geht zur Highschool und steht noch nicht auf eigenen Beinen. Und es kommt noch schlimmer. Der Vater des Kindes hat sie bei einem One-Night-Stand geschwängert, und die Schwangerschaft verheimlicht sie bis zu der Geburt. Nachdem das Kind auf der Welt ist, müssen nicht nur sie, sondern auch der Vater und ihre Familien sehen, wie sie mit dieser neuen Situation umgehen. Ihr könnt die erste Staffel „Bump“ jetzt bei Joyn+ schauen.

Mr. Collins’ zweiter Frühling

In „Mr. Collins’ zweiter Frühling“ spielt Al Pacino den Rockstar Danny Collins, der immer ein wildes, egoistisches Leben geführt hat. Doch dann entdeckt er einen Brief, den John Lennon vor 40 Jahren an ihn geschickt hat. Und Lennons Worte lösen einiges in Danny Collins aus. Er will nicht nur seine Musik neu denken, sondern auch wieder Kontakt zu seinem Sohn herstellen, den er immer wieder im Stich gelassen hat. „Mr. Collins’ zweiter Frühling“ gibt es jetzt in bei Freevee.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.