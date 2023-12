Was läuft heute? | Die Pokémon-Concierge, Die Russell-Morde: Wer tötete Lin und Megan?, Barbarian

Die Pokémon-Concierge

Die neue Animationsserie begleitet Haru. Sie fängt als Concierge in einem Pokémon-Resort an und will sich dort mit viel Herz um die dortigen Pokémon kümmern. Doch ist das Leben als Pokémon-Concierge alles andere als einfach. In süßer Spielzeug-Optik gibt es in vier Folgen kurzweilige Pokémon-Unterhaltung. Alle Folgen von „Die Pokémon-Concierge“ gibt es bei Netflix.

Die Russell-Morde: Wer tötete Lin und Megan?

In der True-Crime-Doku-Serie wird der Mordfall von Lin Russell und ihrer sechs Jahre alten Tochter Megan untersucht. Beide wurden 1996 auf dem Heimweg ermordet und der Fall entwickelte sich schnell zu einem der berüchtigtsten Mordfälle Englands. In drei Folgen wird der Mord und das darauffolgende Medienecho in den Fokus genommen. Die Doku-Serie „Die Russell-Morde: Wer tötete Lin und Megan?“ ist bei WOW verfügbar.

Barbarian

Als wäre der Druck durch ein bevorstehendes Vorstellungsgespräch in einer fremden Stadt nicht schon groß genug, muss Tess feststellen, dass sie in ihrem Airbnb nicht alleine ist. Bei der Anreise trifft sie auf den charmanten Keith, dem allen Anschein nach das gleiche Haus vermietet wurde. Doch ist Keith wirklich so nett, wie er scheint? Und was hat es mit der geheimen Tür im Keller auf sich? Den viel gelobten Horrorfilm „Barbarian“ könnt ihr bei Prime Video streamen.

Was läuft heute?

