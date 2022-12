Was läuft heute? | Die Rettung der uns bekannten Welt, Emancipation, Nachts im Museum: Kahmunrah kehrt zurück

Die Rettung der uns bekannten Welt

Ein rührender Film von und mit Til Schweiger: Der 18-jährige Paul kämpft mit heftigen Stimmungsschwankungen. Während eines emotionalen Hochs lässt Paul seine kleinen Geschwister alleine. Die zwei experimentieren und setzen dabei die Küche in Brand. In einer Mischung aus Schuldgefühlen und Verzweiflung versucht Paul, sich das Leben zu nehmen. Er kommt in ein Therapiezentrum. Dort wird eine bipolare Störung bei ihm diagnostiziert. Emilio Sakraya spielt Paul und wurde für seine Darstellung hoch gelobt. Regie führte Til Schweiger. Die Tragikomödie „Die Rettung der uns bekannten Welt“ ist jetzt bei Wow verfügbar.

Emancipation

In dem Action-Drama „Emancipation“ brilliert Will Smith als rebellischer Sklave: Peter hat das Leben und die Verletzungen als Sklave satt. Nachdem er von seinem Besitzer fast zu Tode gepeitscht wurde, flieht er. Sein Ziel: In der Armee auf Seiten der Nordstaaten gegen Sklaverei zu kämpfen. Doch auf dem Weg dahin muss er durch einen gefährlichen Sumpf — immer verfolgt von seinen Sklavenhaltern. Auf Apple TV+ könnt ihr das Drama „Emancipation“ jetzt streamen.

Nachts im Museum: Kahmunrah kehrt zurück

Fans der Filmreihe „Nachts im Museum“ können sich über eine Fortsetzung freuen! Auch wenn der animierte Nachfolger anders daherkommt als erwartet: Nick ist der Sohn des Nachtwächters Larry. In den Sommerferien soll er nun den Job seines Vaters übernehmen, denn er ist mit den Ausstellungsstücken, die nachts zum Leben erwachen, vertraut. Doch Nick ist unvorsichtig und der größenwahnsinnige Herrscher Kahmunrah kann aus dem Museum entkommen. Nun muss Nick alles tun, um das Museum zu retten. „Nachts im Museum: Kahmunrah kehrt zurück“ könnt ihr jetzt bei Disney+ sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.