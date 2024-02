Was läuft heute? | Die Rote Königin, Re: Polens Zivilisten trainieren für den Ernstfall, Code 8 Part II

Die Rote Königin

Antonia Scott (Vicky Luengo) hat einen IQ von 242. Damit ist sie offiziell der klügste Mensch der Welt. Und bestens geeignet, um als Agentin in einem geheimen Polizeiprojekt zu arbeiten. Doch der Job ist gefährlich und stellt sie auch vor persönliche Herausforderungen. Die spanische Thrillerserie „Die Rote Königin“ könnt ihr ab heute bei Prime Video sehen.

Re: Polens Zivilisten trainieren für den Ernstfall



Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine rüstet auch Polen auf. Als NATO-Staat liegt das Land an der Front. Auch die zivile Bevölkerung will für den Ernstfall, dass der Krieg in der Ukraine sich nach Polen ausweitet, vorbereitet sein. Militärische Ausbildungsprogramme für Zivilistinnen und Zivilisten sprießen aus dem Boden. Was da gemacht wird, könnt ihr in der Doku „Re: Polens Zivilisten trainieren für den Ernstfall“ ab heute in der arte-Mediathek sehen.

Code 8 Part II

„Code 8 Part II“ ist ein Science-Fiction-Thriller. In der Welt von Code 8 leben Hochbegabte gefährlich, denn sie werden staatlich überwacht. In Teil zwei versucht ein Ex-Häftling der Überwachung zu entgehen, um einer Freundin in Not zu helfen. Mit Robbie Amell („Upload“) und seinem Cousin Stephen Amell („Green Arrow“) in den Hauptrollen. „Code 8 Part II“ gibt es ab sofort bei Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.