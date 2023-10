Was läuft heute ? | Die Rückkehr der Inflation, Enter the Void, Rabiat: Gottlos – Wer hängt noch am Kreuz?

Die Rückkehr der Inflation

Mehr als 40 Jahre lang waren die Inflationsraten sehr stabil. Doch seit einigen Jahren ist diese Stabilität vorbei und alles wird schneller teurer. Was das für konkrete Auswirkungen für Menschen in Deutschland, Frankreich, der Türkei und den USA hat und wie Inflation eigentlich zustande kommt, erklärt die Doku „Die Rückkehr der Inflation“. Zu finden ab heute in der arte-Mediathek.

Enter the Void

Der französische Regisseur Gaspar Noé gilt als Skandalfilmmacher. In seinem Film „Enter the Void“ geht es aber nicht ganz so gewaltvoll zu wie sonst. Der Film erzählt die Geschichte eines Geschwisterpaares in Tokio, das mit dem Thema Tod zurechtkommen muss — und das auf vielen Ebenen, sowohl inhaltlich als auch visuell. Ihr könnt „Enter the Void“ ab heute bei Mubi streamen.

Rabiat: Gottlos — Wer hängt noch am Kreuz?

In Deutschland gibt es zehntausende christliche Kirchengebäude. Doch die großen christlichen Kirchen verlieren rapide an Mitgliedszahlen. Was passiert mit all den leerstehenden Gebäuden, wenn sie niemand mehr nutzt? Und welche Auswirkungen hat der Rückgang der Mitgliedszahlen auf die deutsche Gesellschaft im Allgemeinen? Die Doku „Rabiat: Gottlos — Wer hängt noch am Kreuz?“ findet Antworten. Ab sofort zu sehen in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.