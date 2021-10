Was läuft heute? | Die Schlacht um die Schelde, Fatale, Kranitz

Die Schlacht um die Schelde

1944 im Grenzgebiet zwischen Holland und Belgien: Kanadische Militärs greifen mit Flugzeugen die von der deutschen Wehrmacht besetzte Region an und es kommt zur entscheidenden Schlacht um die Schelde. Dabei kreuzen sich die Wege eines Segelfliegers, eines Wehrmachtssoldaten und einer holländischen Widerstandskämpferin. Ihre Schicksale sind verbunden, denn die Zukunft Europas liegt in ihren Händen. Wie die Schlacht ausgeht, seht ihr im gleichnamigen Film ab heute bei Netflix.

Fatale

Ein One-Night-Stand mit der attraktiven Val wird für den verheirateten Derrick zum Verhängnis. Plötzlich wird er von Einbrechern heimgesucht. Doch nicht nur das: Val entpuppt sich als Polizistin, die ihm einen Mord in die Schuhe schieben will. Doch was ist das Motiv dieser Femme Fatale? Den actionreichen Thriller könnt ihr mit eurem Sky Ticket streamen.

Kranitz – Bei Trennung Geld zurück

Kranitz kommt eigentlich aus der Immobilienbranche, bis er beschließt, als Paartherapeut sein Geld zu verdienen. Dabei schreckt er auch nicht vor unkonventionellen Methoden und ungefilterter Ehrlichkeit zurück. Hauptsache, seine Klienten und Klientinnen bleiben zusammen! Alle sechs Folgen der teilweise improvisierten Serie findet ihr in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

