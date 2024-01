Bild: Die Schneegesellschaft | Quim Vives / Netflix © 2022

Was läuft heute? | Die Schneegesellschaft, Ruby taucht ab, James May: Our Man in India

Überlebenskampf in den Anden

Eine Rugby-Mannschaft kämpft in der Netflix-Produktion „Die Schneegesellschaft“ ums Überleben. In „Ruby taucht ab“ bei Wow entdeckt eine Kraken-Teenagerin ihre Superkräfte. Die Prime Video-Doku „Our Man in India“ begleitet James May auf einer Reise durch Indien.