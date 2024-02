Was läuft heute? | Die Teddy Teclebrhan Show, Bin ich schön?, Gran Turismo

Die Teddy Teclebrhan Show

Zuletzt war er an der Seite von Carolin Kebekus im „LOL Xmas Special“ zu sehen. In seiner neuen Show bietet Teddy Teclebrhan eine Mischung aus Gesang, Improvisation und spannenden Gästen. Neben Teddy selbst tauchen natürlich auch seine bekannten Figuren wie Antoine oder Percy auf. „Die Teddy Teclebrhan Show“ gibt es ab heute bei Prime Video.

Bin ich schön?

Was bin ich bereit zu tun, um einem Schönheitsideal zu entsprechen? In der ARD-Doku „Bin ich schön?“ wird dieser Frage auf den Grund gegangen. Zum einen werden Beauty-Influencer gefragt, was für sie Schönheit bedeutet. Zum anderen werden auch Menschen bei operativen Eingriffen begleitet. Die Doku „Bin ich schön?“ gibt es in der ARD-Mediathek.

Gran Turismo

In der Mischung aus Videospielverfilmung und Biopic geht es um den Gran-Turismo-Spieler Jann Mardenborough, der 2011 den Wettbewerb „GT-Academy“ gewann und so die Chance bekam, im echten Rennsport Karriere zu machen. In der Verfilmung spielt Archie Madekwe den Rennfahrer und ist zusammen mit David Harbour und Orlando Bloom Teil des Casts. Gran Turismo gibt es bei Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.