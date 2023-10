Was läuft heute? | Die USA und der Holocaust, Der Teufel auf der Anklagebank, Drogen-Land — Provinz im Rausch

Die USA und der Holocaust

Die USA gelten gemeinhin als attraktives Einwanderungsland. So auch während der NS-Herrschaft in Deutschland und dem daraus resultierenden Zweiten Weltkrieg. Tausende verfolgte Jüdinnen und Juden wollten damals in die USA emigrieren. Bei vielen hat es geklappt, aber lange nicht bei allen. Denn auch in den USA gab es bereits vor 100 Jahren konservative Debatten über Migrationspolitik und die Angst vor „Überfremdung“. Die sechsteilige Doku „Die USA und der Holocaust“ zeichnet die innenpolitische Entwicklung der USA in dieser Zeit nach. Ihr könnt alle sechs Teile ab heute in der arte-Mediathek streamen.

Der Teufel auf der Anklagebank

Das Ehepaar Ed und Lorraine Warren waren über drei Jahrzehnte lang die führenden „Spukforscher“ in den USA. Auch vor Teufelsaustreibungen haben die beiden nicht Halt gemacht. So auch im Rahmen eines spektakulären Mordfalls Anfang der 80er. Da wurde nämlich vor Gericht von der Verteidigung des Anklägers auf Teufelsbesessenheit plädiert. Zwar ohne Erfolg, aber dafür mit viel medialem Rummel. Um genau diesen Fall geht es in der Doku „Der Teufel auf der Anklagebank“. Ihr findet die Doku ab heute bei Netflix.

Drogen-Land — Provinz im Rausch

Illegale Drogen sind in Deutschland viel weiter verbreitet, als man vielleicht denken würde. Und irgendwo müssen sie importiert werden. Das passiert meist in den Grenzregionen zu anderen Ländern. Diese Regionen haben durch die einfache Verfügbarkeit oft ein großes Problem mit der jeweiligen Substanz. Eine neue Doku-Reihe vom ZDF schaut daher auf die besonders belasteten Regionen und fragt nach, welche Konsequenzen der Handel und Konsum für die Menschen vor Ort hat. „Drogen-Land — Provinz im Rausch“ könnt ihr ab heute in der ZDF-Mediathek streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.