Was läuft heute? | Die Wand, Empire, Dennis Nilsen

Die Wand

Eigentlich wollte sie nur einen kurzen Ausflug zu einer Berghütte machen. Doch dann taucht eine undurchlässige Wand auf, die die namenlose Frau einschließt. Auf der anderen Seite der Wand ist alles erstarrt und ein Durchkommen ist unmöglich. Ihre einzigen Begleiter sind ein paar Tiere. Nicht nur das körperliche Überleben wird für sie zu einer Herausforderung, auch psychisch hat sie ziemlich zu kämpfen. Die Literaturverfilmung „Die Wand“ läuft um 20:15 Uhr auf Arte und danach findet ihr sie in der Mediathek.

Empire

Luciuos Lyon ist der Chef eines sehr erfolgreichen Musiklabels. Doch dann erfährt er, dass er an einer unheilbaren Krankheit leidet und muss sich schnell um einen Nachfolger kümmern. In Frage kommen seine drei Söhne, aber die Wahl wird nicht einfach. Auch andere Bekannte aus der Vergangenheit fordern ihre Anteile ein, allen voraus Lucious Ex-Frau Cookie. Die ersten drei Staffeln von „Empire“ gibt’s jetzt auf Disney+.

Dennis Nilsen – Memoiren eines Mörders

15 Männer in fünf Jahren – so viele Opfer hat der schottische Serienmörder Dennis Nilsen auf dem Gewissen. Seine ganze Lebensgeschichte hat er in unzähligen Tonaufnahmen im Gefängnis aufgenommen. Die Doku „Dennis Nilsen – Memoiren eines Mörders“ verwendet diese Aufnahmen und so wirkt es, als wäre Nilsen selbst der Erzähler seinen eigenen Doku, die ihr ab heute auf Netflix findet.

Was läuft heute?

