Was läuft heute? | Die Wannseekonferenz, Obama – Der Traum von der perfekten Einheit, Animals Army

Die Wannseekonferenz

Im Januar 1942 haben sich hochrangige NS-Offiziere am Großen Wannsee in Berlin getroffen. Auf der Tagesordnung steht – wie man es dem Protokoll entnehmen kann – „Die Endlösung der Judenfrage“. Dazu gab es ein Frühstück. Kühl und abgebrüht haben Reinhard Heydrich, Adolf Eichmann und Co. beraten, wie man Millionen Menschenleben auslöschen kann. Das zeigt jetzt das Historien-Drama „Die Wannseekonferenz“. Begleitet von weiteren einordnenden Inhalten könnt ihr den Film jetzt in der ZDF-Mediathek schauen.

Obama – Der Traum von der perfekten Einheit

Nach vier Jahren Donald Trump und einem Jahr Joe Biden werden sich wohl einige den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama zurückwünschen. Schon vor seiner Wahl wurde er als Heilsbringer gefeiert – doch auch er stand vor einigen Problemen während seiner Amtszeit. Diesen widmet sich jetzt die Dokumentation „Obama – Der Traum von der perfekten Einheit“. Außerdem beleuchtet sie die Person Obama, seinen Weg und politische Positionen. Zu sehen gibt’s alle drei Teile auf Sky Documentaries.

Animals Army

Vielen Menschen liegt das Wohl von Tieren am Herzen. Auf deutschen Schlachthöfen sind die Bedingungen für Schweine, Hühner und andere Tiere trotzdem immer wieder desaströs. Von den eigentlichen Rechten bleibt mancherorts nicht viel übrig. Tierschutzorganisationen kämpfen dagegen an – und müssen sich teils selbst abseits vom Recht bewegen, um Missstände aufzudecken. Die Doku-Serie „Animals Army“ begleitet einige Aktivisten und Aktivistiennen und zeigt dabei schockierende Bilder. Zu sehen gibt es die vierteilige Doku jetzt bei Joyn+.

Was läuft heute?

