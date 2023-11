Was läuft heute? | Die Whistleblowerin, Mandy und die Mächte des Bösen, Selling Sunset

Die Whistleblowerin

In „Die Whistleblowerin“ gibt es einen Hackerangriff auf das Berliner Zentralklinikum. Galina hat geheime Codes, die der Bundesregierung helfen würden, weitere Angriffe abzuwehren. Sie will der Regierung die Codes auch zuspielen — allerdings nicht ohne Gegenleistung. Sie fordert drei Millionen Euro, Asyl in Deutschland und die Aufnahme in ein Zeugenschutzprogramm. Den Thriller „Die Whistleblowerin“ gibt’s jetzt in der ZDF-Mediathek.

Mandy und die Mächte des Bösen

Mandy leidet seit einem traumatischen Vorfall an Panikattacken und verlässt das Haus nicht mehr. Doch nachdem der Geist ihrer Nachbarin Selcan bei ihr auftaucht, muss sie über ihren Schatten springen und ihre Nachbarschaft vor den Mächten des Bösen retten. Die deutsch-österreichische Horror-Comedy-Serie „Mandy und die Mächte des Bösen“ könnt ihr jetzt bei Prime Video schauen.

Selling Sunset — Staffel 7

In der neuen Staffel „Selling Sunset“ bleibt alles beim alten. Luxus-Immobilienmaklerinnen kämpfen darum, wer die teuersten Häuser verkaufen kann. Dabei gibt es viel Neid und einen harten Konkurrenzkampf. In der neuesten Staffel wird der Cast durch neue Maklerinnen aufgemischt, die mindestens genauso große Egos haben wie die alten. Die siebte Staffel „Selling Sunset“ gibt’s jetzt bei Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.