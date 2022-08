Was läuft heute? | Die Wolken von Sils Maria, Helden der Wahrscheinlichkeit, Werk ohne Autor

Die Wolken von Sils Maria

Als junge Verführerin hat die Schauspielerin Marie Enders ihren großen Durchbruch gehabt. Jetzt, 20 Jahre später, soll sie nochmal in dem Stück auftreten — aber in der Rolle der älteren Frau. Für die Vorbereitung reist sie mit ihrer Assistentin in die Schweiz und muss sich hier aber erstmal über einiges klar werden. „Die Wolken von Sils Maria“ ist mit Juliette Binoche, Kristen Stewart und Chloë Grace Moretz ziemlich hochkarätig besetzt. Ihr findet den Film ab heute bei Mubi.

Helden der Wahrscheinlichkeit

Mads Mikkelsen wird in der Actionkomödie zu dem Soldaten Markus. Als seine Frau bei einem Zugunglück stirbt, kehrt er zurück nach Dänemark. Mitten in seiner Trauer stehen plötzlich drei Männer vor seiner Tür und behaupten, dass das Zugunglück gar kein Unfall gewesen ist. Ihr könnt „Helden der Wahrscheinlichkeit“ auf Wow anschauen.

Werk ohne Autor

Mitten in der Nachkriegszeit sucht der Künstler Kurt Barnert noch nach seinem Stil. Währenddessen lernt er mit Ellie die Liebe seines Lebens kennen. Alles könnte perfekt sein, wäre da nicht sein Schwiegervater. Denn mit dem verbindet ihn eine traumatische Vergangenheit. Das Drama „Werk ohne Autor“ läuft um 20:15 Uhr auf Arte oder ihr sucht es euch in der Arte-Mediathek raus.

Was läuft heute?

