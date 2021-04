Was läuft heute? | Die Wonder Boys, Antebellum, New Gods – Nezha Reborn

Die Wonder Boys

Eigentlich ist Grady Tripp ein erfolgreicher Autor, doch die Veröffentlichung seines letzten Romans liegt schon sieben Jahre zurück. Der Entwurf für das neue Werk füllt bereits mehrere Kartons, doch Grady kann sich für kein Thema so richtig entscheiden. Als eine Party völlig aus dem Ruder läuft, flieht Grady zusammen mit seinem Studenten James. Als „Wonder Boys“ machen sie die Nacht zu einem unvergesslichen Tag. Die Komödie gibt es heute Abend um 20:15 Uhr auf Arte und danach in der Mediathek.

Antebellum

Janelle Monáe spielt in „Antebellum“ direkt eine Doppelrolle. Die erfolgreiche Autorin Veronica ist parallel in der Vergangenheit gefangen, wo sie während des Bürgerkriegs als Sklavin namens Eden gefangen gehalten wird. Was ist Alptraum und was ist Wirklichkeit? Kann Veronica aka Eden sich in Sicherheit bringen, bevor es zu spät ist? „Antebellum“ verbindet Elemente des Horror-Films mit der realen Geschichte und Auswirkung von Rassismus zu einem spannenden Psychothriller und ist ab heute per Sky Ticket für euch verfügbar.

New Gods – Nezha Reborn

Eigentlich ist Nezha ein ganz normaler Typ: er arbeitet als Lieferant und ist Motorradfan. Doch der Schein trügt. Denn in Wahrheit ist wiedergeboren und hat 3.000 Jahre zuvor den Sohn des Drachenkönigs getötet. Nun suchen die vier großen Drachen ihre Rache. Wie dieser animierte Action-Film ausgeht, könnt ihr ab heute auf Netflix erfahren.

Was läuft heute?

